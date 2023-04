« Stranger Things, the Experience » : soyez le héros de votre série préférée ! Paris Event Center Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Stranger Things, the Experience » : soyez le héros de votre série préférée ! Paris Event Center, 10 mars 2023, Paris. Du vendredi 10 mars 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

.Tout public. A partir de 13 ans. payant Billets à partir de 37 € par personne. Les adultes en situation de handicap, les jeunes (5 à 17 ans) et les groupes (min. 6 personnes) pourront bénéficier d’un tarif réduit. Du 10 mars au 30 avril 2023, plongez dans l’univers de Stranger Things et devenez le héros d’une expérience interactive où vous devrez déchaîner vos pouvoirs pour sauver Hawkins aux côtés de vos personnages préférés. Avez-vous déjà rêvé de faire partie de la bande de Stranger Things ? C’est maintenant possible ! « Stranger Things : The Experience » vous plonge dans l’univers de votre série préférée ! Rejoignez Onze, Dustin, Mike, Lucas, Max et Will pour un épisode spécial avec une toute nouvelle tête d’affiche… vous ! Prenez part à un nouvel épisode de Stranger Things et aventurez-vous dans le laboratoire d’Hawkins pour une expérience immersive. Des choses étranges ont recommencé à se produire à Hawkins… On dit que les chercheurs du laboratoire travaillent sur un tout nouveau projet. Vos héros préférés, aussi intrépides qu’ils soient, auront besoin de votre aide pour percer ce nouveau mystère. Explorez une multitude d’endroits emblématiques de Stranger Things et revivez vos moments préférés de la série. Prenez des photos dans les décors immersifs, discutez avec les comédiens, et régalez-vous avec des boissons et des plats tout droit sortis de l’univers de Stranger Things. Condition d’accès et âge requis Cette expérience est recommandée à partir de 13 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal. Les effets spéciaux et l’expérience en général peuvent impressionner les plus jeunes, pour cette raison, les moins de 5 ans ne seront pas admis. Paris Event Center 20 Avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris Contact : https://strangerthings-experience.com/paris/# https://feverup.com/m/100581?cp_landing_source=strangerthingsexperience_par&utm_campaign=100581_par&utm_source=landing&cp_landing_term=cta_tickets&cp_landing=cta_tickets&_ga=2.132688590.194987892.1674573539-794405480.1674573539

