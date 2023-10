Stranger sciences : halloween au musée des Arts et métiers Musée des Arts et Métiers Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 25 octobre 2023 au lundi 30 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Certaines activités sont payantes

Du 25 au 30 octobre 2022, le musée des Arts et Métiers fête Halloween et vous propose une programmation inédite de visites, ateliers, conte et enquête autour de l’imaginaire scientifique. Venez frissonner en suivant l’une de nos visites flash terrifiantes, résoudre l’énigme d’une mort mystérieuse, fabriquez votre gueule de monstre ou participez à l’un de nos ateliers en famille fantasmagoriques !

Programmation

Cadavre exquis : enquête au musée – Vendredi 28 octobre 2022 de 18h30 à 20h

Quoi de mieux qu’une nocturne au musée des Arts et Métiers pour venir frissonner le temps d’une soirée. Venez jouer les apprentis enquêteurs et résoudre une mort mystérieuse.

VOTRE MISSION

Armés de vos meilleurs instincts de détective, lancez-vous dans une enquête pas comme les autres, en plein cœur des collections permanentes. Il faudra rassembler vos méninges et votre esprit de déduction pour parvenir à mettre la main sur l’assassin.

Avis aux amateurs de frissons, il y a des récompenses à la clé ! En partenariat avec les éditons Drakoo, les gagnants recevront les tomes 1 et 2 de la BD Spirite de Mara. Nous sommes en 1890, le musée des Arts et Métiers ouvre ses portes pour sa traditionnelle nocturne. Mais ce soir, un drame est arrivé : on vient de retrouver un corps froidement assassiné. Le coupable n’a probablement pas eu le temps de prendre la fuite, il doit encore rôder dans les parages…

Enfants et familles

Pour les 4-6 ans

Atelier en famille | La carte animée – Nouveau !

Mardi 25 et dimanche 30 octobre 2022 à 10h30 (durée : 1 h)

Vous avez dit fantasmagorie ? Venez frissonner en découvrant les accessoires des spectacles fantastiques qui ont précédé le cinéma ! En atelier, les enfants avec leurs parents fabriquent une « carte animée » sur le thème d’Halloween.

Réservation en ligne obligatoire : ici

Tarif : 4,50 € par enfant et 6,50 par adulte

Atelier Flash | La chauve-souris d’Ader

Mercredi 26 et samedi 29 octobre 2022 à 10h30 (durée : 30 min)

Quelle est donc cette chauve-souris qui plane dans le musée ? Avec cet atelier flash, vous en saurez plus sur ce drôle d’avion et vous pourrez repartir avec votre propre modèle de chauve-souris !

Inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles

Activité comprise dans le prix du billet d’entrée Collection permanente

Conte d’Hallowen – Nouveau !

Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 à 11h30 (durée 30 min)

Oserez-vous entrer dans le cabinet des sorcières et venir écouter notre conte d’Halloween ? Enfants – et parents – sont invités à venir frissonner au musée des Arts et Métiers !

Inscription à l’accueil le jour même, dans la limite des places disponibles

Activité comprise dans le prix du billet d’entrée Collection permanente

Pour les 7-12 ans

IVisite flash | Les potions magiques de Lavoisier

Mardi 25 et jeudi 27 octobre 2022 à 11h ; mercredi 26 octobre 2022 à 14h (durée : 15 min)

Qui a dit que la chimie n’était pas amusante ? Avec quelques expériences surprenantes, fabriquez une potion magique dans le cabinet des sorcières et mesurez-vous au plus grand des chimistes : Lavoisier.

Sans inscription, compris dans le prix du billet Collection permanente

Rendez-vous : collection Instruments scientifiques (2e étage)



Atelier en famille | Les jouets optiques

Mercredi 26 octobre 2022 à 14h30 (durée : 1 h)

D’étonnants jouets sont présents dans les collections du musée… Découvrez leur lien avec le pré-cinéma. En atelier, chaque enfant réalise un jouet optique en lien avec la thématique d’Halloween.

Réservation en ligne obligatoire : ici

Tarif : 4,50 € par enfant et 6,50 par adulte

Atelier en famille | Halloween en action – Nouveau !

Jeudi 27, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 à 14h30 (durée : 1 h)

Vous avez dit fantasmagorie ? Venez frissonner en découvrant les accessoires des spectacles fantastiques qui ont précédé le cinéma, ainsi que les premiers trucages sur pellicule ! En atelier, les enfants avec leurs parents fabriquent une carte en mouvement sur le thème d’Halloween.

Réservation en ligne obligatoire : ici

Tarif : 4,50 € par enfant et 6,50 par adulte

À partir de 7 ans (et plus)

Les fabricateurs | Fabrique une gueule de monstre – Nouveau !

Du mardi 25 au dimanche 30 octobre 2022, de 13h30 à 17h (durée : 30 à 45 min)

Venez participer à la customisation de « cabezudos » ou têtes de géants, afin de leur donner une allure aussi effrayante que fantasmagorique. Papiers froissés, tissus ensanglantés, matières rugueuses et visqueuses, tout est permis pour leur donner une apparence parfaite pour fêter Halloween au musée ! Un atelier en collaboration avec Adrien Castillo, artiste plasticien, créateur de décors et accessoires.

Sans réservation, activité en continu et comprise dans le prix du billet d’entrée Collection permanente

Rendez-vous dans l’atelier de la collection Matériaux (2e étage)

Tout public

Visites flash

Sans inscription, compris dans le prix du billet Collection permanente

Frankenstein, le mythe électrique

Mardi 25, jeudi 27 et dimanche 30 octobre 2022 à 16h (durée : 15 min)

Mary Shelley, créatrice du monstre de Frankenstein, n’est encore qu’une enfant lorsqu’un scientifique italien tente de redonner vie à un corps à l’aide de l’électricité. Cette expérience publique l’aurait-t-elle inspirée pour son roman ? Venez comprendre le fonctionnement de l’électricité et découvrir les lugubres expériences qu’elle a engendrées.

Rendez-vous : collection Énergie (1er étage)

Photographie spirite : Mumler et ses fantômes

Mardi 25 et jeudi 27 octobre 2022 à 15h (durée : 15 min)

Un jour de 1861, William Mumler, un photographe américain, découvre par accident que l’on peut prendre les esprits en photo… Vraiment ? Venez découvrir la technique de la photographie et comprendre comment, grâce au procédé de la double exposition, on peut faire apparaître d’étranges figures fantomatiques.

Rendez-vous : collection Communication (1er étage)L’Astrarium : quand la science mène aux croyances – Nouveau !

Mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 et dimanche 30 octobre 2022 à 14h (durée : 15 min)

La première horloge mécanique du ciel est hors du commun. Qualifiée de huitième merveille du monde, elle est un bijou de technologie du Moyen Âge, mais c’est également un objet à l’usage surprenant : elle permettait d’établir des horoscopes. Venez découvrir le fonctionnement de cette horloge planétaire et replongez dans une époque où sciences et croyances s’entremêlaient.

Rendez-vous dans l’église, rez-de-chaussée

Bertillon : le crime dans l’objectif

Mercredi 26 octobre 2022 à 15h (durée : 15 min)

En 1879, Alphonse Bertillon, criminologue français, met au point le procédé du Bertillonnage. Grâce à la photographie, il va révolutionner les enquêtes sur les scènes du crime et l’identification des criminels. Venez découvrir la technique photographique et les débuts de la police scientifique grâce aux précieux témoignages que nous a laissé Bertillon.

Avertissement : certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes

Rendez-vous : collection Communication (1er étage)

Le pianola : quand la musique est hantée – Nouveau !

Mercredi 26 et vendredi 28 octobre à 16 h (durée : 15 min)

Il existe des instruments de musique capables de jouer tout seul ! Venez découvrir comment la mécanique pourrait presque nous faire croire aux fantômes et comprendre pourquoi certaines musiques sont réputées comme étant hantées.

Rendez-vous : collection Mécanique (1er étage)Les sarcophages de l’église – Nouveau !

Mercredi 26, vendredi 28 et dimanche 30 octobre à 11 h (durée : 15 min)

Dans l’ancienne église de Saint-Martin-des-Champs se trouvent des restes archéologiques étonnants, où d’étranges silhouettes se dessinent. Témoins de l’histoire ancestrale du musée, les sarcophages mérovingiens sont aussi le rappel que nous sommes dans un lieu depuis bien longtemps… habité.

Rendez-vous dans l’église, rez-de-chaussée

Le nécrophone d’Edison : une invention pour entendre les morts ?

Vendredi 28 et dimanche 30 octobre à 15 h (durée : 15 min)

À la fin du XIXe siècle, les prouesses technologiques, comme l’invention du phonographe, bousculent la société. Si l’on peut entendre la voix d’une personne qui ne se trouve pas dans la pièce, alors pourquoi ne pas tenter de capter les voix de ceux qui ne se trouvent pas dans ce monde… mais dans l’autre ? Venez découvrir le fonctionnement du phonographe et la folle idée d’Edison de tenter d’enregistrer les voix d’outre-tombe.

Rendez-vous : collection Énergie (1er étage)

Musée des Arts et Métiers 60, rue Réaumur 75003 Paris

Contact : https://www.arts-et-metiers.net/musee/stranger-sciences-halloween-au-musee https://www.arts-et-metiers.net/musee/stranger-sciences-halloween-au-musee

