Strange Land – Wael Koudaih et Randa Mirza, 8 juin 2022, .

Strange Land – Wael Koudaih et Randa Mirza

2022-06-08 – 2022-06-08

Première en France

Tout public



En faisant dialoguer des archives visuelles et sonores du début du 2e siècle, Randa Mirza et Wael Koudaih (La Mirza & Rayess Bek) construisent en live une pièce hybride. Iels déforment, bouclent et expérimentent la matière afin d’interroger, à travers la mémoire collective, les processus de perte et d’oubli.



Conception : Randa Mirza et Wael Koudaih

Musique : Wael Koudaih (Machines – _Buzzuq)

Images : Randa Mirza** (Photographies et vidéo)



Coproduction : Festival Urbang à Cologne dans le cadre de Freihandelszone

Aide à la production : Kunststiftung NRW, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Kulturamt der Stadt Köln

Bourse de création : Arab Fund for Arts and culture (AFAC)

Résidence artistique : Hammana Artist House (HAH)



Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

dernière mise à jour : 2022-05-18 par