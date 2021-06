Lille L'Aéronef Lille, Nord STRANGE AS ANGELS L’Aéronef Lille Catégories d’évènement: Lille

Marc Collin, tête pensante de Nouvelle Vague s’est engouffré dans le labyrinthe musical des Cure. Avec Strange as Angels, il transcende le principe de la “cover”, à l’aide de la splendide voix éthérée de Chrystabell, par ailleurs muse de David Lynch. Produite, arrangée et conçue par Marc Collin, cette collection de reprises de The Cure est savamment tissée, éclairée à la lumière crépusculaire si chère au fondateur de Nouvelle Vague. Une sélection totalement libre parmi les titres des Cure, de “Charlotte Sometimes” à “Friday I’m In Love”, en passant par “A Forest” ou “Lullaby”. Une traversée. De la noirceur à la joie, de la profondeur à la légèreté. A découvrir sur scène.

Dans le cadre du Festival Latitudes Contemporaines, une plongée dans le labyrinthe musical des Cure avec le groupe Strange As Angels ! L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord

