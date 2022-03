Stranded Horse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stranded Horse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 11 mai 2022, Toulouse. Stranded Horse

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mercredi 11 mai à 21:00

Concert ——- Stranded Horse revient avec un nouvel opus de son folk multi-facettes. Un songwriting franco-britannique arpégé rencontre la pulsation des musiques afro-caribéennes, de la biguine, du logobi ou encore de la dangdut pop. Un concert où koras et guitares cristallines, voix et cordes contemplatives côtoient textes mordants, danses et transes endiablées. **Chant, guitare, kora** Yann Tambour / **Kora** Boubacar Cissokho **Infos, tarifs et réservations** auprès de Cricao (cricao@cricao.org // 05 61 54 30 47) Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T21:00:00 2022-05-11T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Stranded Horse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2022-05-11 was last modified: by Stranded Horse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 11 mai 2022 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne