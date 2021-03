Stradivaria – Week-end 100 % Bach – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes – ANNULÉ Chapelle de l’Immaculée, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes.

2021-03-27 Concert annulé

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non Abonnement 100 % Bach : 40 € et 28 € Tarifs tickets : 20 €, 15 € et 10 € Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr & réseaux Festik/Fnac/France Billet Tous Publics Concert annulé

Cantates BWV 47 et 59 pour soprano et basse solo, Concerto pour clavecin en ré mineur. Les Cantates de Bach restent toujours aujourd’hui d’une modernité et d’une inventivité étonnante. Parmi le catalogue des 209 cantates sacrées, Daniel Cuiller et son ensemble Stradivaria ont choisi deux magnifiques cantates pour soprano et basse solo dans lesquelles l’orgue tient une place toute particulière. Augmenté dans une dimension instrumentale toujours autour des claviers, ce programme fait également entendre le concerto en ré m pour clavecin sous les doigts experts de Freddy Eichelberger. ANNE MAGOUËT, soprano – GEOFFROY BUFFIÈRE, basse – FREDDY EICHELBERGER, clavecinSTRADIVARIA, ENSEMBLE BAROQUE de NANTES SCHOLA de la CATHÉDRALE de NANTES ÉTIENNE FERCHAUD, chef de choeur DANIEL CUILLER, direction

Chapelle de l’Immaculée 6 Rue Malherbe Malakoff – Saint-Donatien Nantes