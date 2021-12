Nantes Basilique Saint Nicolas Loire-Atlantique, Nantes Stradivaria : Michael Haydn, Missa Sancti Hieronymi – Saison Soufflerie Basilique Saint Nicolas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Stradivaria : Michael Haydn, Missa Sancti Hieronymi – Saison Soufflerie Basilique Saint Nicolas, 21 février 2022, Nantes. 2022-02-21

Horaire : 20:00

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique baroque. L’ensemble Stradivaria et le chœur Aria Voce interprètent la messe des hautbois, remarquable chef d’œuvre composé en 1777 par Michael Haydn.“Mon très cher fils, je reviens à l’instant de la messe à la cathédrale, où on a donné la messe aux hautbois de Haydn, qu’il a lui-même dirigée. Tout m’a extraordinairement plu. Cela coule naturellement, les fugues sont élaborées avec maîtrise, les thèmes sont naturels. Cela m’a semblé trop court tant l’ouvrage était superbement écrit.” Tels sont les mots du compositeur, professeur de musique et violoniste allemand Léopold Mozart, après avoir assisté à la création de la « Missa Sancti Hieronymi » le 1er novembre 1777, lors de la messe solennelle de la fête de la Toussaint à la cathédrale de Salzbourg. Cette messe, offerte par Michael Haydn à son employeur le Comte Hieronymus Colloredo, prince-archevêque de Salzbourg, est l’une des œuvres les plus remarquables du compositeur : l’instrumentation originale pour ensemble de vents, la maîtrise du contrepoint dans les parties fuguées, la fluidité des mélodies, en font un véritable chef d’œuvre. Soprano : Anne Magouët / Alto : en cours / Ténor : Martin Candela / Basse : Geoffroy BuffièreChœur : Aria Voce / Direction : Etienne Ferchaud Stradivaria – ensemble baroque de Nantes / Direction : Guillaume Cuiller Basilique Saint Nicolas adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 48 19 94 https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Basilique Saint Nicolas Adresse 5 Rue Affre Ville Nantes lieuville Basilique Saint Nicolas Nantes