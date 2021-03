Stradivaria & les Lunaisiens : Mythologies – Saison La Soufflerie – ANNULÉ Cité des Congrès, 21 mars 2021-21 mars 2021, Nantes.

2021-03-21 Concert annulé

Horaire : 17:00

Gratuit : non 9 € à 21 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Concert annulé

Musique baroque. À la question « comment peindre en musique nos sentiments et nos passions ? », Nicolas Bernier apporte sa réponse avec la cantate « Jupiter et Europe », fil rouge d’un conte musical qui rassemble des oeuvres parmi les grands moments de la musique baroque. Comment la force émotive de la musique peut-elle maîtriser les passions qui agitent l’âme ? Ce sujet interroge les penseurs, les artistes, et bien entendu les musiciens : de grands personnages mythologiques en seront bien souvent les acteurs, transfigurés ou pas. Dans les « Passions de l’âme », Descartes décrit les émotions qui gouvernent la nouvelle manière d’être et de ressentir : réchauffement du corps pour la joie, ralentissement du pouls et refroidissement de la poitrine pour la haine… Voici ce que nous tentons de vous offrir, à quelques siècles de distance, avec cette fable où tout ne fonctionne pas toujours comme prévu et où la belle mécanique céleste s’enraye parfois dans un Panthéon bien plus d’actualité qu’on ne l’imagine !Stradivaria Ensemble Baroque de Nantes : Daniel Cuiller, direction – Arnaud Marzorati, narration, mise en scène – Camille Poul, soprano – Aimery Lefèvre, baryton Sur un livret de Pierre Senges et des musiques de Rameau, Charpentier, Stük, Francoeur, Bernier, Marais, Berton, Rebel & Leclair. Dans le cadre de Baroque en scène

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes