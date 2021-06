STRADIVARIA, ENSEMBLE BAROQUE DE NANTES Pornic, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Pornic.

STRADIVARIA, ENSEMBLE BAROQUE DE NANTES 2021-07-12 20:00:00 – 2021-07-12 20:00:00 Val St Martin Chapiteau

Pornic Loire-Atlantique

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Water Music – HWV 348

Suite en Fa majeur

Water music et Music for the Royal Fireworks sont des grandes fresques musicales destinées à la fête en plein air. Elles comptent parmi les œuvres les plus célèbres de Georg Friedrich Haendel, alors établi à la cour de Londres. Fidèle à l’image sonore du Concerto grosso par l’utilisation de groupes instrumentaux alternant cordes et vents, soli instrumentaux et tutti orchestraux, la Water Music est une sorte de sérénade “aquatique” composée de suites de danse variées aux effets saisissants.

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

Les Éléments

La Terre et l’Eau, le Feu

L’Air, Caprice, Air pour l’Amour

Jean-Féry Rebel était violoniste et compositeur. Il a été l’un des premiers musiciens français à composer des sonates à l’italienne, souvent marquées d’une grande originalité et d’une audace harmonique certaine. Les Élémens racontent la création du monde en faisant apparaître à tour de rôle les 4 éléments : la Terre, l’Eau, le Feu et l’Air.

François Francœur (1698-1753)

Simphonies pour le festin royal de Monseigneur le Comte d’Artois

Chaconne de Mr Berton

François Francœur entre dans l’orchestre de l’Opéra en 1713 avant d’être nommé Musicien de la Chambre du Roi en 1727. En novembre 1779, on célèbre à l’Orangerie du Château de Versailles, le mariage du Comte d’Artois, futur Charles X avec Marie Thérèse de Savoie et de grandes réjouissances sont organisées : “… il y eut le plus grand désordre après la cérémonie religieuse, d’abord l’après-midi dans les appartements, puis le soir au festin Royal…”, festin pour lequel Francœur avait écrit ses fameuses “Simphonies”.

Sous la direction de Daniel Cuiller, avec 19 musiciens.

Dirigé par le violoniste Daniel Cuiller depuis sa création en 1987, Stradivaria – Ensemble Baroque de Nantes explore la musique des grands compositeurs de l’époque baroque sur instruments anciens, en menant une réflexion sur les critères historiques de l’interprétation musicale.

