Visite de la ferme aux rennes Stosswihr, 1 septembre 2023, Stosswihr.

Stosswihr,Haut-Rhin

Prenez de la hauteur et partez à la découverte des rennes en liberté dans une ferme pédagogique. Musée, cabane du Père Noël, aire de jeux, autant d’activités qui vous feront passer une journée inoubliable..

2023-09-01 fin : 2023-11-06 17:00:00. EUR.

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est



Take a step up and discover the reindeer in freedom in an educational farm. Museum, Santa’s hut, playground, so many activities that will make you spend an unforgettable day.

Da un paso adelante y descubre a los renos en libertad en una granja educativa. Museo, cabaña de Papá Noel, parque infantil, tantas actividades que te harán pasar un día inolvidable.

Steigen Sie hoch hinaus und entdecken Sie auf einem pädagogischen Bauernhof Rentiere in freier Wildbahn. Museum, Hütte des Weihnachtsmanns, Spielplatz – all diese Aktivitäten werden Ihnen einen unvergesslichen Tag bescheren.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster