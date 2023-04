La Nuit des Refuges : Randonnée sur la trace des rennes Refuge du Schupferen, 24 juin 2023, Stosswihr.

Randonnée autour du Tanet, nuit au refuge du Schupferen et visite de la Ferme aux rennes le dimanche matin. Une expérience très conviviale !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Refuge du Schupferen

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est



Hike around Tanet, night at the Schupferen refuge and visit to the Reindeer Farm on Sunday morning. A very convivial experience!

Una excursión por los alrededores de Tanet, una noche en el refugio de Schupferen y una visita a la granja de renos el domingo por la mañana. Una experiencia muy agradable

Wanderung um den Tanet, Übernachtung in der Schupferenhütte und Besuch der Rentierfarm am Sonntagmorgen. Ein sehr geselliges Erlebnis!

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme de la vallée de Munster