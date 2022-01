StoryTime médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

Parce que comprendre une langue, c’est habituer l’oreille dès le plus jeune âge… Mais aussi parce que c’est l’occasion pour les parents de découvrir ou réviser l’anglais, nous vous proposons ce rendez-vous original et amusant ! . . . Activité culturelle proposée dans le cadre des Nuits de la lecture 2022 : Aimons toujours ! Aimons encore !

Entrée libre

Une heure du conte… in english please ! médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

