de 11h à 13h

gratuit

Inscrivez votre enfant à cette séance de contes anglophones, spécialement conçue pour les plus petit·e·s, même novices. C’est la représentation d’une histoire à travers différents personnages, des chansons et du matériel complémentaire pour permettre aux enfants de profiter pleinement d’un spectacle en anglais même s’ils n´ont pas de connaissances de la langue. Animations -> Lecture / Rencontre Kiosque du parc Montsouris Allée du lac Paris 75014

