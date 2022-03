Storytime – Échappée publique de la Troupe du Tonkin et présentation du festival Les inaperçu·e·s Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Espace Tonkin, le mardi 7 juin à 18:30

Storytime ——— ### Échappée publique de la Troupe du Tonkin et présentation du festival Les inaperçu·e·s **Présentation** La Troupe du Tonkin présente une étape de son travail avec l’autrice Leïla Cassar : le spectacle Storytime écrit pour 3 groupes d’adolescents belges, canadiens et français **La Troupe du Tonkin** La compagnie Ariadne fait vivre le Lab/Ado, chantier de création internationale dans le quartier du Tonkin depuis 2017. Les adolescent·e·s se revendiquent aujourd’hui en tant que troupe de théâtre, et organisent un festival à Chamagnieu : Les inaperçu·e·s **Durée** 30mn + discussion **+ d’infos** ariadne@cie-ariadne.org / 06 87 56 90 13 La Troupe du Tonkin présente une étape de son travail avec l’autrice Leïla Cassar : le spectacle Storytime écrit pour 3 groupes d’adolescents belges, canadiens et français Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

