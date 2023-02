Stories – Tournée PALAIS DES CONGRES LE MANS Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Stories – Tournée PALAIS DES CONGRES, 3 mars 2023, LE MANS. Stories – Tournée PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 39.5 à 39.5 euros. Popularisées dans les années 1930, les claquettes connaissent un regain d’intérêt grâce à la RB Dance Company. Révélée dans l’émission La France a un incroyable talent, en 2018, cette troupe fondée par Romain Rachline Borgeaud entend redonner ses lettres de noblesse à ce style de danse cher à Fred Astaire. Stories, sa toute première création, nous plonge justement dans une ambiance de film noir hollywoodien. On y suit les tribulations d’un jeune acteur qui, après une dispute avec son réalisateur, devient prisonnier de son long-métrage. Au sein d’un décor évoluant sans cesse, constitué d’escaliers amovibles, les tableaux s’enchaînent. Nous progressons ainsi dans une ruelle sombre, le hall d’un hôtel, un casino ou l’intérieur d’un métro. Au rythme d’une bande son jazz, les dix interprètes du spectacle livrent une prestation percutante, dispensant une énergie des plus communicatives. RB Dance Company RB Dance Company Votre billet est ici PALAIS DES CONGRES LE MANS CITÉ CÉNOMANE Sarthe Popularisées dans les années 1930, les claquettes connaissent un regain d’intérêt grâce à la RB Dance Company. Révélée dans l’émission La France a un incroyable talent, en 2018, cette troupe fondée par Romain Rachline Borgeaud entend redonner ses lettres de noblesse à ce style de danse cher à Fred Astaire. Stories, sa toute première création, nous plonge justement dans une ambiance de film noir hollywoodien. On y suit les tribulations d’un jeune acteur qui, après une dispute avec son réalisateur, devient prisonnier de son long-métrage. Au sein d’un décor évoluant sans cesse, constitué d’escaliers amovibles, les tableaux s’enchaînent. Nous progressons ainsi dans une ruelle sombre, le hall d’un hôtel, un casino ou l’intérieur d’un métro. Au rythme d’une bande son jazz, les dix interprètes du spectacle livrent une prestation percutante, dispensant une énergie des plus communicatives. .39.5 EUR39.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu PALAIS DES CONGRES Adresse CITÉ CÉNOMANE Ville LE MANS Tarif 39.5-39.5 lieuville PALAIS DES CONGRES LE MANS Departement Sarthe

PALAIS DES CONGRES LE MANS Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Stories – Tournée PALAIS DES CONGRES 2023-03-03 was last modified: by Stories – Tournée PALAIS DES CONGRES PALAIS DES CONGRES 3 mars 2023 Palais des congrès Le Mans

LE MANS Sarthe