Stories : Run.Stop.Fall.Rise – par RB Dance Company Cité des Congrès, 2 mars 2023, Nantes.

2023-03-02 dans le grand auditorium

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € à 55 €BILLETTERIES : diogene.fr, francebillet.com, ticketmaster.fr, seetickets.comPMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 98 47 94 54 dans le grand auditorium

Entre tradition et modernité, “Stories” donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné. Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. “Stories” est le premier spectacle de la RB Dance Company, jeune compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud et qui mêle jazz urbain et claquettes. En 2018, la RB est finaliste de l’émission “La France a un Incroyable Talent”. “Stories” a remporté 3 prix aux Trophées de la Comédie Musicale 2022 : meilleure chorégraphie, scénographie, et collectif.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/