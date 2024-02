Stories La Dernière Tournée Gare du Midi Biarritz, jeudi 3 avril 2025.

Après plus de 100 000 spectateurs en France et à l’international, le phénomène reprend une dernière fois la route en 2025 !

Entre tradition et modernité, « Stories » donne aux claquettes une impulsion nouvelle.

Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné.

Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.

Lauréat de 3 Trophées de la Comédie Musicale, « Stories » est le premier spectacle de la RB Dance Company, la compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud.

Finaliste de « La France a un Incroyable Talent », la RB arpente les plateaux TV comme « Le Late d’Alain Chabat », « Danse avec les Stars »… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-03 20:00:00

fin : 2025-04-03

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

