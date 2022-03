STOREFRONT 2022 Résidence – exposition Les lauréats : Tindara Sparta et Raphaël Rossi Boutique des Bains du Nord Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du lundi 11 avril au samedi 11 juin à Boutique des Bains du Nord

Deux éditions de la résidence – exposition STOREFRONT créée et portée par l’ENSA Dijon et le FRAC Bourgogne se tiendront dans la Boutique des Bains du Nord pour la quatrième année consécutive. En 2022, le jury de sélection a choisi de confier ces deux résidences à Tindara Sparta et à Raphaël Rossi. Vous pourrez découvrir par la vitrine durant la résidence de printemps, du 4 avril au 4 juin 2022, le projet de Tindara Sparta et dès le 5 septembre et jusqu’au 6 novembre 2022 le projet de Raphaël Rossi. >> Cette initiative est soutenue par la société ADHEX. >> Boutique des Bains du Nord : 16, rue Quentin 21000 Dijon >> Création graphique et animation : Atelier Anette Lenz, Paris Renseignements FRAC Bourgogne : 0380671818 [communication@frac-bourgogne.org](mailto:communication@frac-bourgogne.org) Renseignements ENSA Dijon : 0380302127 [simon.freschard@ensa-dijon.fr](mailto:simon.freschard@ensa-dijon.fr) Création graphique : Atelier Anette Lenz

gratuit

Deux artistes en résidence dans la Boutique des Bains du Nord en 2022 Boutique des Bains du Nord 16, rue Quentin 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

