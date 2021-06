Storckensohn storckensohn Haut-Rhin, Storckensohn STORCKENSOHN storckensohn Storckensohn Catégories d’évènement: Haut-Rhin

**Séjour à Storckensohn dans le Haut Rhin du 01/08/2021 au 07/08/2021 pour les enfants à troubles autistiques de 6-17 ans** ————————————————————————————————————————— ### Petit groupe de 9 enfants pour 9 animateurs avec 1 veilleur de nuit. Dans un cadre de verdure exceptionnel de 7 hectares et traversé par un petit torrent venez prendre l’air de la montagne. Activités « éventuelles » : * Démonstration de fabrication d’huile de noix au moulin à huiles de Storckensohn * Atelier de fabrication de pain. * Baignade au parc aquatique de Wesserling * Découverte du Vivarium du moulin. * Balades dans les jardins de l’écomusée textile du parc de Wesserling. * Promenade autour du Lac de Kruth. * Visite de la montagne des singes. Les incontournables * Une journée au zoo de Mulhouse * Journée avec des lamas

2100

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

