STOP MOTION, un autre cinéma d’animation Centre Wallonie-Bruxelles I Cyberspace, 23 mars 2021-23 mars 2021, Paris.

Centre Wallonie-Bruxelles I Cyberspace, le mardi 23 mars à 19:00

**Les deux spécialistes français et belges du cinéma d’animation, Xavier Kawa-Topor et Philippe Moins, avaient dirigé en 2016 l’ouvrage collectif Le cinéma d’animation en 100 films, paru aux éditions Capricci.** Après deux années de recherche, ils ont publié à l’automne 2020, un livre-somme sur une technique particulière du cinéma d’animation, à savoir le **STOP MOTION**. (412 pages, richement illustrées). Placé sur le devant de la scène par Tim Burton (L’Etrange Noël de monsieur Jack), Nick Park (Wallace et Gromit) ou Wes Anderson (Fantastic Mr. Fox), le stop motion repose sur une technique simple et mystérieuse à la fois : elle consiste à donner l’illusion du mouvement et de la vie à des objets, des jouets, des marionnettes articulées, des figurines de pâte à modeler filmés image par image. De Georges Méliès à Michel Gondry, de Jason et les Argonautes à Ma Vie de Courgette, en passant par Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier, ce livre est le premier à dresser un panorama historique, esthétique et technique aussi complet de ce continent méconnu du 7ème Art. Cet entretien sera illustré d’extraits de films. [**Rejoignez le Zoom**](https://zoom.us/j/94583747480?pwd=NlMyKzQ5eUlGNFY2aE5sZVRyaGRIZz09)

Gratuit via Zoom

Le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à une rencontre avec les auteurs Philippe Moins et Xavier Kawa-Topor en Cyberspace.

Centre Wallonie-Bruxelles I Cyberspace 127-129 rue saint martin 75004 paris Paris Paris 4e Arrondissement



