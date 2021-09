Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Stop Motion – Num’Oc Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stop Motion – Num’Oc Médiathèque José Cabanis, 29 septembre 2021, Toulouse. Stop Motion – Num’Oc

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 29 septembre à 14:30

De 14h30 à 16h30 Atelier Animation Création d’un petit film d’animation en technique de stop motion (succession de photographies) à partir de jouets. Inscription par mail à action.culturelle@mairie-toulouse.fr À partir de 8 ans Pour des raisons techniques, l’atelier Stop motion aura lieu à la Médiathèque José Cabanis et non à la Bibliothèque Bonnefoy. De 14h30 à 16h30 Atelier Animation Création d’un petit film d’animation en technique de stop motion (succession de photographies) à partir de jouets. Inscription par mail à action.culturelle@mairie-to Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse