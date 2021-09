Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles Stop ! Ça Conte pour du Beurre Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Stop ! Ça Conte pour du Beurre 2021-09-14 – 2021-09-14 Salle Pierre Morand Rue Henri Choquet

Attention détournement de conte par un trio fantaisiste !

Un échafaudage. Trois comédiennes. Un petit chaperon rouge. Dans un décor de bric et de broc, le trio fantaisiste cherche à tout prix à raconter l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Mais, entre l’une qui chante des refrains à la gomme, l’autre qui danse avec ses grandes jambes et la troisième qui cherche à comprendre, le spectacle n’avance pas…

Pass sanitaire obligatoire.

Un échafaudage. Trois comédiennes. Un petit chaperon rouge. Dans un décor de bric et de broc, le trio fantaisiste cherche à tout prix à raconter l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Mais, entre l’une qui chante des refrains à la gomme, l’autre qui danse avec ses grandes jambes et la troisième qui cherche à comprendre, le spectacle n’avance pas…

Varennes-Vauzelles
Salle Pierre Morand Rue Henri Choquet