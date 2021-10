Lille Le Grand Carré,Parc de la Citadelle Lille, Nord #Stop aux violences faites aux femmes Le Grand Carré,Parc de la Citadelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Grand Carré, Parc de la Citadelle, le vendredi 26 novembre

Vous étiez 4000 en 2019 pour dire #Stop ! En 2020, vous avez également répondu présent.e.s. A distance, vous vous êtes challengé.e.s individuellement. 25.000 km ont été parcourus ! En 2021, poursuivez votre mobilisation ! Rendez-vous dès 19H15 à la Citadelle pour marcher ou courir ! Départ : 19H30 : 5 km course 19H35 : 5 km marche 20H30 : 10 km course Du 25 au 28 novembre, le challenge continue ! Parcourez individuellement des kilomètres pour les ajouter au compteur collectif ! Une partie des fonds collectés sera reversée à une association de lutte contre les violences faites aux femmes. **Pass sanitaire obligatoire** Pour en savoir plus et s’inscrire à l’événement : [www.lille-athletisme.com/stop-violences-femmes/](http://www.lille-athletisme.com/stop-violences-femmes/) _Cet évenement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Course nocturne contre les violences faites aux femmes – 3ème édition

2021-11-26T19:15:00 2021-11-26T23:30:00

