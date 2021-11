Thuré Médiathèque Maurice Bedel Thuré, Vienne Stop aux déchets Médiathèque Maurice Bedel Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Vienne

Stop aux déchets Médiathèque Maurice Bedel, 3 décembre 2021, Thuré. Stop aux déchets

Médiathèque Maurice Bedel, le vendredi 3 décembre à 17:30

Grand jeu pour sensibiliser les plus jeunes comme les adultes à la réduction des déchets ménagers et apprendre les bons getes à adopter au quotidien. Un vrai défi à relever en 90 minutes : réduire les 590 kg de déchets produits chaque année par chacun d’entre. Tout public à partir de 7 ans.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Atelier-jeu Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Thuré Vienne

2021-12-03T17:30:00 2021-12-03T19:00:00

