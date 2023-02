Stomy Bugsy + Driver + Aelpéacha – Première Partie : Dee Nasty LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LA MAROQUINERIE (L-R-21-6900) présente STOMY BUGSY + DRIVER + AELPEACHAPremière partie : DEE NASTYStomy Bugsy du Ministère A.M.E.R., Driver le Maire de Sarcelles, et Aelpéacha Splifton s'associent pour une date exceptionnelle à La Maroquinerie. Un Show 100% LIVE à ne pas manquer avec une première partie assurée par la légende vivante DJ Dee Nasty.Informations pratiques :Aucun vestiaire sur placePar notification préfectorale et dans l'attente de la réalisation de travaux d'accessibilité, la salle n'est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants)Réservations P.M.R. : 01 40 33 35 05

Date: 1 avril 2023, 19:30
Tarif : 22.0 euros
LA MAROQUINERIE PARIS
23, RUE BOYER

Première partie : DEE NASTY Stomy Bugsy du Ministère A.M.E.R., Driver le Maire de Sarcelles, et Aelpéacha Splifton s’associent pour une date exceptionnelle à La Maroquinerie. Un Show 100% LIVE à ne pas manquer avec une première partie assurée par la légende vivante DJ Dee Nasty. Informations pratiques :

Aucun vestiaire sur place

Par notification préfectorale et dans l'attente de la réalisation de travaux d'accessibilité, la salle n'est pas accessible aux UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants) Réservations P.M.R. : 01 40 33 35 05 .22.0 EUR22.0.

