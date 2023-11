STOMP de retour à la Cigale La Cigale Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Du mardi 19 décembre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

à partir de 30 euros

STOMP est bel et bien de retour à la Cigale à partir du 19 décembre 2023 et jusqu’au 14/01/2024.

Bienvenue au cœur d’un véritable big bang créatif : claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots : Stomp casse les codes. Dans un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle culte.

Voir Stomp est toujours une fête et l’on ne saurait conseiller à ceux qui n’ont encore jamais les voir de s’y précipiter ! Le spectacle casse les codes entraînant les spectateurs sur un

rythme endiablé fait de claquements de doigts, de bruits de casseroles

et même de collisions de cadis.

Les huit artistes de Stomp utilisent des objets du quotidien

comme des balais, des poubelles, des seaux et des tuyaux en plastique

pour créer des sons uniques. Ils frappent le sol, se frappent les uns

les autres et manipulent différentes surfaces pour créer une symphonie

de rythmes et de mélodies.

La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

