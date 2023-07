STOMP à voir à Bobino BOBINO Paris, 20 juin 2023, Paris.

Du mardi 20 juin 2023 au dimanche 16 juillet 2023 :

.Tout public. payant

A partir de 35 euros

STOMP revient chambouler le public parisien et investit Bobino dans le 14ème pour des représentations exceptionnelles jusqu’au 16 juillet 2023 ! A ne pas rater.

La troupe de Stomp, dans les mains de laquelle n’importe quel objet du quotidien devient un instrument de musique, est de retour à Paris. Stomp, spectacle entre danse, percussions et humour, est à l’affiche de Bobino du 20 juin au 16 juillet 2023.

Poubelles, casseroles, caddies, sacs en plastique, tuyaux, balais, ou encore boîtes d’allumettes, sont autant d’objets du quotidien qui deviennent d’incroyables instruments de musique et de formidables partenaires de jeu pour ce collectif, qui signe des chorégraphies toujours plus inventives et uniques.

Pour ce grand retour en France, plus de

vingt ans après y avoir connu ses premiers succès, STOMP a préparé deux

nouveaux numéros : Suitcases et Poltergeist.

BOBINO 14-20 Rue de la Gaité 75014 Paris

