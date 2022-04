Stolen Mémories La Place des photographes, 30 avril 2022, Arles.

Stolen Mémories

du samedi 30 avril au vendredi 27 mai à La Place des photographes

Un « endroit » où projeter nos archétypes et nos fantasmes – Échappant ainsi au contrôle de notre réalité. Les images deviennent alors symboles, abandonnant leur sens premier et immédiat pour devenir le miroir d’un inconscient plus riche et secret, où chacun peut se projeter faisant par lui même émerger ses propres fictions. L’auteur : Né à Paris en 1970, Aurèle Andrews Benmejdoub vit aujourd’hui entre Casablanca et Tanger. Il a effectué des études de droit public et de psychologie clinique et psychopathologie. Mais une autre soif vibre en lui, qu’il assouvit dans le voyage, carnet et objectif au bout des doigts, renommant le monde au gré d’autres mots. A partir d’un univers esthétique troublant, Aurèle interroge le réel dans l’art pour mieux détourner et brouiller les clichés, et constamment remettre en question le statut de l’œuvre d’art et de l’artiste. Ses œuvres ont été présentées au Maroc et à l’étranger dans de nombreuses institutions et manifestations d’art contemporain parmi lesquelles : Off Biennale de Marrakech-Maroc (2014),Fondation ONA Rabat-Maroc (2014), Palais Akkaboun, Tanger-Maroc (2014), Fondation CDG, Rabat-Maroc (2014). Loft galerie Tanger-Maroc ( 2015). Galerie Rastoll, Paris-France (2016). Galerie 127, Marrakech-Maroc (2016) MCC Gallery Marrakech (2018) Les Insolites Tanger (2018) etc. Son travail figure dans plusieurs collections majeures telles que la Fondation ONA et la Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion-Maroc,La Fondation Yannick et Ben Jakober, Le musée de la photographie de St louis au sénégal (MUPHO) ainsi que divers collections privées en France, aux états Unis, en Espagne, en Suisse, en Italie, au Japon et au Maroc.

gratuit

L’exposition : « Stolen Memories » se veut comme une proposition de regards différents sur notre intériorité.

La Place des photographes 1 bis rue reattu, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T12:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-04T12:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T12:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T12:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T12:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T12:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-18T12:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T12:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T12:00:00 2022-05-27T19:00:00