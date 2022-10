STOLEN FISH Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hrault

STOLEN FISH

2022-11-26 20:00:00

En Gambie, le plus petit pays du continent africain, le poisson est maintenant réduit en poudre par des entreprises chinoises. Exportée massivement vers l'Europe ou la Chine, cette farine de poisson est destinée à nourrir les animaux de l'élevage industriel. Privée de sa principale source de protéines, la population locale lutte pour sa survie tandis que la surpêche appauvrit les écosystèmes marins. A travers les récits intimes d'Abou, Mariama et Paul, le film révèle leurs luttes quotidiennes, leurs colères et leurs espoirs. Pour certains, la migration est la seule issue. Un premier film sur les usines de farine de poisson en Gambie offrant un aperçu inédit sur les innombrables facteurs de migration et l'effet domino de la surpêche.

