Stockage de l’énergie électrique Pleumeur-Bodou, 3 juin 2022, Pleumeur-Bodou.

Impact des nanomatériaux et des nanotechnologies par Pierre Camille Lacaze.

La nécessité d’évoluer vers une énergie décarbonée impose le choix de développer des énergies non polluantes, non productrices de gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de serre (GES).

Ceci implique le développement intensif des énergies renouvelables telles que l’éolien, le photovoltaïque (solaire), l’hydroélectrique et également l’énergie nucléaire, incontournable, mais plus contestée.

Ancien directeur du laboratoire ITODYS (Interfaces Traitements Organisation et Dynamique des Systèmes) et ancien président de la division de chimie physique de la Société chimique de France, Pierre Camille Lacaze est professeur émérite à l’Université de Paris.

Ses recherches portent principalement sur l’électrochimie et la physico-chimie des surfaces, en relation avec les nanotechnologies.

Il est co-auteur de 6 brevets d’invention et d’environ 250 publications.

