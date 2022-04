Stock-cars Chiché, 23 juillet 2022, Chiché.

Stock-cars Chiché

2022-07-23 – 2022-07-23

Chiché Deux-Sèvres Chiché

EUR Course de Stock-Car à Chiché prés de Bressuire : un bel événement de sport auto dans les Deux-Sèvres pour les amateurs de sensations !

Comme chaque année l’association « Le Tallud de Chiché » organise sa traditionnelle course qui promet d’être spectaculaire.

Début : Les courses débuteront le samedi après-midi à partir de 17 h avec différentes manches de petites et grosses voitures, de fourgonnettes ainsi que le spectacle de tonneaux.

Pour clôturer la soirée, vous pourrez admirer le traditionnel feu d’artifice.

Les courses reprendront le dimanche matin à partir de 11 h et se termineront vers 19 h avec la remise des trophées. Exposition de camions décorés.

Buvette et restauration sur place.

+33 6 30 07 41 52

non-communiqué

Chiché

