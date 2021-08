Stock car Princé, 14 août 2021, Princé.

Stock car 2021-08-14 – 2021-08-15

Princé Ille-et-Vilaine Princé

Profitez de votre week-end du 14 et 15 aout prochain pour découvrir le stock car organisé à Princé.

Visibilité totale du circuit, course au tours, fourgonnettes, tonneaux et finish!

Restauration rapide et buvette sur place.

Renseignements et réservation: 06 71 97 61 46.

+33 6 71 97 61 46

Profitez de votre week-end du 14 et 15 aout prochain pour découvrir le stock car organisé à Princé.

Visibilité totale du circuit, course au tours, fourgonnettes, tonneaux et finish!

Restauration rapide et buvette sur place.

Renseignements et réservation: 06 71 97 61 46.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT – VITRE