s’to, fils de flûte MusVerre, un musée du département du Nord Sars-Poteries, samedi 18 mai 2024.

s’to, fils de flûte L’artiste S’To, Fils de Flûte, nous vient de Nice. Il recycle des objets pour les transformer en instruments de musique, et convertit ainsi des déchets… en flûtes fonctionnelles. Samedi 18 mai, 18h00 MusVerre, un musée du département du Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

L’artiste S’To, Fils de Flûte, nous vient de Nice. Il recycle des objets pour les transformer en instruments de musique, et convertit ainsi des déchets… en flûtes fonctionnelles.

18h-19h : Atelier de fabrication d’instruments à base d’objets de récupération.

MusVerre, un musée du département du Nord 76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 03 59 73 16 16 http://www.musverre.lenord.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Verre-un-mus%C3%A9e-du-D%C3%A9partement-du-Nord-531322253557069;https://twitter.com/mus_verre Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France. Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

©fils de flûte