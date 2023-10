Atelier d’initiation au biomimétisme : s’inspirer de la nature pour construire éco-responsable Stk architecture Montreuil, 13 octobre 2023, Montreuil.

Atelier d’initiation au biomimétisme : s’inspirer de la nature pour construire éco-responsable Vendredi 13 octobre, 18h00 Stk architecture Entrée libre

Apprendre de la nature nous permet de concevoir au plus proche de l’humain pour une construction toujours mieux intégrée et plus respectueuse de son contexte social et environnemental.

La bio-inspiration est un concept créatif basé sur l’observation du vivant.

Découvrez avec notre atelier ludique et collaboratif comment exploiter le potentiel d’inspiration que cette approche offre, tout en considérant que les sociétés humaines évoluent sur des horizons temporels plus courts que ceux régissant l’évolution des écosystèmes.

Stk architecture 28 rue Kléber 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 82 30 76 05 https://stk-architecture.fr/ https://www.instagram.com/stk_architecture/ Nous sommes une agence pratiquant une architecture à l’échelle humaine.

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:30:00+02:00

