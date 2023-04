MARCHÉ NOCTURNE, 4 mai 2023, Stiring-Wendel.

De nombreux producteurs et commerçants seront présents pour présenter et vendre leurs spécialités et créations : Produits de la ferme, miel, fromages, saucissons, pâtisserie, condiments, bières et autres saveurs locales….

Petite restauration proposée aux visiteurs. (Repli dans la Halle de Wendel en cas de mauvais temps). Tout public

Jeudi 2023-05-04 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-04 21:00:00. 0 EUR.

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



Many producers and traders will be present to present and sell their specialties and creations: Farm products, honey, cheeses, sausages, pastries, condiments, beers and other local flavors …

Small catering proposed to the visitors. (In case of bad weather, the Wendel Hall will be used as a back-up)

Numerosos productores y comerciantes estarán presentes para presentar y vender sus especialidades y creaciones: Productos agrícolas, miel, quesos, embutidos, repostería, condimentos, cervezas y otros sabores locales…

Habrá tentempiés a disposición de los visitantes. (En caso de mal tiempo, el Halle de Wendel será el lugar de celebración)

Zahlreiche Produzenten und Händler werden anwesend sein, um ihre Spezialitäten und Kreationen vorzustellen und zu verkaufen: Produkte vom Bauernhof, Honig, Käse, Wurst, Gebäck, Gewürze, Bier und andere lokale Köstlichkeiten?

Den Besuchern werden kleine Snacks angeboten. (Bei schlechtem Wetter wird in die Halle von Wendel ausgewichen.)

Mise à jour le 2023-04-18 par FORBACH TOURISME