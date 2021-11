Sting Zénith, 24 mars 2022, Le Grand-Quevilly.

Sting

Zénith, le jeudi 24 mars 2022 à 20:00

[http://www.livenation.fr](http://www.livenation.fr)mpany et Live Nation ont confirmé que Sting donnera un concert spécial My Songs à Rouen au Zénith le 24 mars 2022. Les billets seront mis en vente à partir du vendredi 19 novembre à 10h sur www.livenation.fr et les points de vente habituels. Le concert My Songs de Sting est un spectacle exubérant et dynamique présentant ses chansons les plus appréciées, écrites tout au long de l’illustre carrière du lauréat de 17 Grammy Awards, tant avec The Police qu’en tant qu’artiste solo. Salué comme une « performance magistrale du début à la fin », le concert « emmène les fans dans un voyage musical à travers le temps », avec « des tubes comme « Fields of Gold », « Shape of my Heart », « Roxanne » et « Demolition Man » ponctuant un spectacle inoubliable ». Les fans peuvent également s’attendre à entendre « Englishman In New York », « Every Breath You Take », « Roxanne », « Message In A Bottle » et bien d’autres encore. Le dernier album de Sting, The Bridge, sortira dans le monde entier le 19 novembre et met en valeur ses prouesses d’auteur prolifique et diversifié. Écrite et enregistrée au cours d’une année de pandémie mondiale, cette nouvelle collection le voit ruminer sur la perte personnelle, la séparation, la perturbation, l’enfermement et l’extraordinaire agitation sociale et politique. Représentant différentes étapes et styles de sa carrière inégalée et s’inspirant de genres tels que le rock n’ roll, le jazz, la musique classique et le folk, cet album éclectique présente la quintessence du son de Sting sur des titres pop-rock tels que la salve rock d’ouverture de l’album « Rushing Water » et le nouveau titre indie-pop « If It’s Love ». Pour découvrir l’album, veuillez consulter la nouvelle plateforme interactive [http://thebridge.sting.com](http://thebridge.sting.com). Les fans peuvent également avoir un aperçu intime de la vie quotidienne du musicien qui se prépare à lancer le nouvel album dans sa série hebdomadaire sur Internet, « On the Bridge ». « Sting : My Songs » sera un concert rock-ambolesque et survolté durant lequel seront présentées les plus belles chansons écrites par Sting au cours de sa carrière prolifique, avec The Police et en solo, jalonnée par 17 Grammy Award. Bâtit comme une « performance magistrale du début à la fin », le concert « emmènera les fans dans un voyage musical à travers le temps », avec « des classiques comme “Fields of God”,“Shape of my Heart”, “Roxanne” and “Demolition Man” qui ponctueront un concert inoubliable ». Les Fans pourront également entendre “Englishman In New York,” “Fields Of Gold,” “Shape Of My Heart,” “Every Breath YouTake,” “Roxanne,” “Message In A Bottle” et beaucoup d’autres, avec Sting qui sera accompagné d’un groupe rock composé de Dominic Miller (guitare), Josh Freese (batterie), Rufus Miller (guitare), Kevon Webster (claviers), Shane Sager (harmonica) et Melissa Musique & Gene Noble (choeurs).

Carré Or : 139€ / Cat 1 : 100,50€ / Cat 2 : 84€ / Debout 67,50€

.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T22:30:00