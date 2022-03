STING Toulouse, 6 avril 2022, Toulouse.

Salué par une « performance magistrale du début à la fin », le concert « emmène les fans dans un voyage musical à travers le temps », avec des « succès comme « Fields of Gold », « Shape of my Heart », « Roxanne » et « Demolition Man » ponctuant un spectacle inoubliable. » Les fans peuvent également s’attendre à entendre « Englishman In New York », « Every Breath You Take », « Roxanne », « Message In A Bottle » et bien d’autres encore, avec Sting accompagné Dominic Miller (guitare), Josh Freese (batterie), Rufus Miller (guitare), Yolanda Charles (basse), Kevon Webster (clavier), Shane Sager (harmonica) avec Melissa Musique et Gene Noble (chœurs)

Pour connaitre le statut (report, annulation) de chaque événement prévu au Zénith Toulouse Métropole, veuillez consulter la page dédiée: https://zenith-toulousemetropole.com/infos-covid-19.html

Sting My Songs, certifié disque de platine en France, propose un concert exubérant et dynamique mettant en vedette ses chansons phares les plus aimées, écrites tout au long de la carrière prolifique (17 fois lauréat du prix Grammy) à la fois avec le groupe The Police et en tant qu’artiste solo.

