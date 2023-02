Sting + Guest Fblo Festival PARC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU, 18 juin 2023, FONTAINEBLEAU.

FBLO Festival (L-R-20-7529/22-1699) en collaboration avec FESTIVAL DJANGO REINHARDT présente ce festival Pour son retour à Fontainebleau, FBLO Festival est heureux de confirmer sa tête d’affiche, STING, qui donnera un concert spécial My Songs dimanche 18 Juin 2023, dans un nouveau lieu : le Parc du Château de Fontainebleau.Le concert My Songs de Sting est un spectacle exubérant et dynamique présentant ses chansons les plus appréciées, écrites tout au long de l’illustre carrière de Sting, lauréat de 17 Grammy Awards, tant avec The Police qu’en tant qu’artiste solo. Après une résidence de six nuits à guichets fermés au Palladium de Londres, My Songs a été salué comme « un cours de maître » par le Times ; « Sting reste un interprète indéniablement doué avec un back catalogue en or ». Un voyage musical comprenant des tubes comme « Fields of Gold », « Shape of my Heart », « Roxanne » et « Demolition Man », le concert a été décrit comme « un plaisir rare » par le Telegraph et Sting a été qualifié de « presque sans égal » par le Guardian avec « une alchimie pop sublime ». Les fans peuvent également s’attendre à entendre « Englishman In New York », « Every Breath You Take », « Roxanne », « Message In A Bottle » et bien d’autres encore.Sur scène, Sting sera accompagné d’un ensemble électrique et rock.D’autres artistes à l’affiche seront prochainement annoncés. Sting, FBLO FESTIVAL FBLO FESTIVAL

PARC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU FONTAINEBLEAU AVENUE DES CASCADES Seine-et-Marne

