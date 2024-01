EXPOSITION – « Liban, Stratigraphie » de Stéphane Lagoutte Stimultania Strasbourg, vendredi 26 janvier 2024.

EXPOSITION – « Liban, Stratigraphie » de Stéphane Lagoutte En coproduction avec le Musée Nicéphore Niépce et Le CRI des Lumière de Lunéville, Stimultania présente à Strasbourg en janvier 2024 Liban, Stratigraphie, une exposition de Stéphane Lagoutte. 26 janvier – 27 avril Stimultania Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

En cinq séries, « Beyrouth 75-15 », « Observation », « Révoltes », « Voir », et « Survivance », le photographe nous parle d’un temps non linéaire. Il étudie, tel un géologue, la succession des strates qui constituent l’histoire contemporaine du Liban depuis 1975. Les couches se succèdent, se diffusent, semblent former un cycle empêchant toute transition, mais les faits ne se répètent jamais tout à fait à l’identique. Entre mémoire et actualité, le photographe emprunte de nouvelles voies.

Surimpressions, agrandissements, projections, détails, sont autant de formes d’écritures photographiques qui permettent au photographe de débusquer les signes et de rendre compte de la situation complexe de ce pays.

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.stimultania.org/liban-stratigraphie-stephane-lagoutte/ »}]

Liabn photographie

Stéphane Lagoutte