Vernissage exposition – Nebula Liger / Un fleuve à soi de Benoit Pinero Stimultania Strasbourg, 6 octobre 2023, Strasbourg.

Nebula Liger / Un fleuve à soi est un parcours sensible qui entreprend de mettre le visiteur en mouvement. Les vastes panoramas de Loire, le fleuve qui traverse la ville où l’artiste réside, sont considérés comme l’expression même de l’idée de nature sauvage et pittoresque, une évocation sublimée d’une nature essentialisée, présumée extérieure à l’humain.

Cette exposition est le récit d’un apprentissage du fleuve au travers d’explorations qui ont conduit Benoit Pinero à connaître intimement sa topographie, ses îles, ses berges, ses sédiments, sa flore et sa faune. Ses cheminements réguliers et hasardeux ont rompu la distance entre regardeur et regardé ; l’artiste dit être « entré en paysage ». Dans l’exposition immersive, le visiteur-arpenteur est volontairement désorienté, il est invité à déposer son héritage de regardeur, à changer de point de vue et à cheminer lui aussi à travers l’espace.

Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

