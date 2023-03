Médiateurs en herbe Stimultania Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Médiateurs en herbe Stimultania, 25 mars 2023, Strasbourg. Médiateurs en herbe Samedi 25 mars, 14h00 Stimultania Entrée libre – Gratuite Les apprentis médiateurs et médiatrices du lycée Les Pontonniers vous attendent à Stimultania entre 14h et 16h pour vous faire découvrir l’exposition les Interstices de Frederic Stucin. Les lycéens auront plaisir à partager avec vous un moment convivial autour des anecdotes accompagnant les oeuvres Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

