Fête de Noël Stimultania Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Fête de Noël Stimultania, 20 décembre 2022, Strasbourg. Fête de Noël Mardi 20 décembre, 18h00 Stimultania

Entrée libre

Venez découvrir les oeuvres de Natalya Saprunova et de six hommes hébergés par ANTENNE autour d’un vin chaud Stimultania 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Rendez-vous le mardi 20 décembre à partir de 18 h pour fêter Noël et la fin d’année à Stimultania Strasbourg ! Au programme : autour d’un vin chaud, inauguration des vitrines avec les photographies réalisées en octobre 2022 par Natalya Saprunova et six hommes de l’association ANTENNE, logés en centre d’hébergement dans le cadre d’une création artistes/publics. Ensemble, ils ont produit pendant une semaine des images racontant des moments de solitude choisis et la force de certains instants partagés au sein de l’isolement que leur situation peut parfois entrainer. Une des images produites sera exposée sur la place Karl Ferdinand Braun, dans un format monumental.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T18:00:00+01:00

2022-12-20T20:00:00+01:00 Marc Meinau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Stimultania Adresse 33 rue Kageneck, Strasbourg 67000 Ville Strasbourg lieuville Stimultania Strasbourg Departement Bas-Rhin

Stimultania Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Fête de Noël Stimultania 2022-12-20 was last modified: by Fête de Noël Stimultania Stimultania 20 décembre 2022 Stimultania Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin