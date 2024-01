Stimuler l’énergie vitale pour faire face à l’hiver Arcachon, dimanche 11 février 2024.

Stimuler l’énergie vitale pour faire face à l’hiver Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00

Retrouver la vitalité de votre corps et la vivacité de votre esprit Hatha yoga, yin yoga et yoga du visage.

Au Dojo Matéo. Payant. Sur inscription.

Accessible à tous

Rue du Stade Matéo Petit

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine virginie@tendance-yoga.fr



