Still Warm ESPACE ANDRE MALRAUX, 11 février 2023, CLAYE SOUILLY. Still Warm ESPACE ANDRE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. MAIRIE DE CLAYE SOUILLY présente ce concert Information importante; Le concert initialement prévu le 11/02/23 est reporté au 18/11/23 à 20h30Les billets déjà achetés restent valables.Still Warm est un groupe d’amis de toujours qui écume les bars et les scènes de la région depuis de nombreuses années.Pour son retour à Claye-Souilly le groupe vous propose un voyage rock dans le temps, avec des reprises des années 70 à nos jours.Venez partager notre amour de la musique, ça va chauffer ! Still Warm c’est : Stéphane Carrez : chantBruno Sansoulet : batterieChristophe Gaillourdet : basseLaurent Gaillourdet : guitareFabrice Calcagnile : guitare Votre billet est ici ESPACE ANDRE MALRAUX CLAYE SOUILLY PLACE DU GAL DE GAULLE Seine-et-Marne MAIRIE DE CLAYE SOUILLY présente ce concert Information importante ; Le concert initialement prévu le 11/02/23 est reporté au 18/11/23 à 20h30

