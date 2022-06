Still Standing! #ToujoursDebout Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Still Standing! #ToujoursDebout Parthenay, 19 juin 2022, Parthenay. Still Standing! #ToujoursDebout Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-06-19 – 2022-06-19 Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay 79200 EUR 16 Spectacle de l’association Danse & Co avec plus de 160 danseurs & chanteurs Nos 160 danseurs et chanteurs de l’association vous donnent rendez-vous, enfin ! Pour vous prouvez que Danse & co est « toujours Debout » ! Autour de nos parrains, Michal Kwitkowski et Olivia Caprini. Spectacle de l’association Danse & Co avec plus de 160 danseurs & chanteurs Nos 160 danseurs et chanteurs de l’association vous donnent rendez-vous, enfin ! Pour vous prouvez que Danse & co est « toujours Debout » ! Autour de nos parrains, Michal Kwitkowski et Olivia Caprini. +33 7 82 77 57 83 Spectacle de l’association Danse & Co avec plus de 160 danseurs & chanteurs Nos 160 danseurs et chanteurs de l’association vous donnent rendez-vous, enfin ! Pour vous prouvez que Danse & co est « toujours Debout » ! Autour de nos parrains, Michal Kwitkowski et Olivia Caprini. dance and co

Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 79200, Parthenay Other Lieu Parthenay Adresse Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Ville Parthenay lieuville Palais des Congrés 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Departement 79200

Parthenay Parthenay 79200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Still Standing! #ToujoursDebout Parthenay 2022-06-19 was last modified: by Still Standing! #ToujoursDebout Parthenay Parthenay 19 juin 2022 79200 Parthenay

Parthenay 79200