**Humour musical, dans le cadre du 5e Festival d’humour à Houilles.** _Jean-Stéphane : chant, basse, guitare_ _Jean-Michel : chant, basse, guitare_ _Jean-Corentin : chant, charango, batterie électrique_ _Jean-Seb : régie_ LE SPECTACLE ———— Tout droit sortis des sixties et impeccables dans leurs costumes de tergal, les frères Jacquard triturent et détournent les tubes, enflammant des dancefloors les plus patinés… Mêlant musique, humour et improvisations théâtrales, ce trio de musiciens-chanteurs a créé un show burlesque aux performances vocales inattendues et aux chorégraphies déjantées. Ils vous laisseront sans voix !

Réservation nécessaire. Tarif plein : 11€ / Tarif réduit : 9€ / Tarif jeune : 7€

