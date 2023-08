BAL TRAD de rentrée avec Bernard Gaches Stiletto, Saint-Lieux-lès-Lavaur (81) BAL TRAD de rentrée avec Bernard Gaches Stiletto, Saint-Lieux-lès-Lavaur (81), 2 septembre 2023, . BAL TRAD de rentrée avec Bernard Gaches Samedi 2 septembre, 19h00 Stiletto, Saint-Lieux-lès-Lavaur (81) 12 Nous retrouvons Bernard Gaches pour une soirée Bal Trad (80%) et musette (20%). Venez découvrir ou retrouver les danses populaires telles que bourrées scottishs polkas mazurkas et tester le splendide parquet du Stiletto. Il est possible de se restaurer sur place à partir de 19h, sur réservation. Nous vous proposons une belle carte de Tapas maisons, à base de produits locaux et/ou bio, à partir de 5€ l’assiette pour tous types de faims… Réservations pour la restauration : https://cabaret-stiletto.fr/reservations/ ou au 06 07 65 60 47 19h : ouverture des portes et restauration (pour ceux qui le souhaitent)

21h00 : début du bal

vers minuit : pause “gourmandise maison”

2h : fin du bal Entrée : 12€ avec une gourmandise à la pause

Stiletto, 81500 Saint-Lieux-lès-Lavaur, France

baltrad balfolk

