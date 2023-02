Sticky Fingers ELYSEE MONTMARTRE, 6 juillet 2023, PARIS.

Sticky Fingers ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-07-06 à 20:00 (2023-07-06 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Au cours de n’importe quel événement, même si vous traversez une période sombre, vous pouvez toujours compter sur la musique de Sticky Fingers pour illuminer votre esprit. Le quintette – Dylan Frost (chant, guitare), Paddy Cornwall (basse, chant), Seamus Coyle (guitare principale), Beaker « Beaks » Best (batterie, percussions) et Freddy Crabs (clavier, synthétiseur) – a accompli l’impossible en tant que groupe totalement indépendant depuis 2008. Affirmé comme l’un des plus grands groupes australiens, il a enregistré trois albums consécutifs dans le Top 5, a obtenu des prix ARIAA de platine et d’or, a dépassé le milliard de streams et a rempli les salles les plus réputées, habituellement réservées à des artistes comme Elton John et Post Malone. THE STICKY FINGERS THE STICKY FINGERS

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

