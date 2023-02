STICK-SLIP – Concert à Saint-Germain-d’Ectot Centre Culturel Le DOC Aurseulles Aurseulles Catégories d’Évènement: Aurseulles

STICK-SLIP – Concert à Saint-Germain-d'Ectot Centre Culturel Le DOC, 4 mars 2023, Aurseulles

2023-03-04 19:00:00 – 2023-03-04 21:00:00

Centre Culturel Le DOC 24 Rue de la Croix des Landes

Aurseulles

Concert de musique improvisée tout public avec Claire Bergerault. La voix, l'accordéon. Comme deux surfaces entrant en friction. Elles glissent l'une sur l'autre. Parfois, elles se déplacent à la même vitesse, simultanément : STICK. Puis rapidement, elles glissent et se décalent : SLIP. Pour revenir au premier état, se recollant peu à peu. Un nouveau cycle se répète alors… Claire Bergerault fait fusionner ses deux instruments pour faire résonner ce que la science de la tribologie observe des forces en friction : STICK-SLIP.

mediation@le-doc.fr +33 6 70 37 61 35

