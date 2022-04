Stick & Bow – Gustavo Beytelmann rendent hommage à Piazzolla LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stick & Bow – Gustavo Beytelmann rendent hommage à Piazzolla LE BAL BLOMET, 20 avril 2022, Paris. Le mercredi 20 avril 2022

de 20h00 à 23h00

. payant 20 euros

Légende de la musique argentine, le pianiste Gustavo Beytelmann et le duo marimba / violoncelle Stick& Bow seront le 20 avril 2022 pour une date unique de sortie d’album et un concert dédié à l’oeuvre d’Astor Piazzolla. Quand le violoncelle et le marimba du duo canadien Stick & Bow rencontrent le piano de Gustavo Beytelmann, légende de la musique argentine, pour nous jouer des airs de tango de Piazzolla, on décolle directement vers l’Argentine ! Gustavo Beytelmann et Stick & Bow nous donnent rendez-vous le 20 avril 2022 pour un concert exceptionnel au Bal Blomet à Paris. Gustavo Beytelmann, et Krystina Marcoux & Juan Sebastián Delgado du groupe Stick & Bow joueront cet album et d’autres surprises pour une soirée unique le 20 avril 2022 au Bal Blomet. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : https://www.lylo.fr/concert/c009e1-stick-and-bow-beytelmann-piazzolla-le-bal-blomet https://www.lylo.fr/concert/c009e1-stick-and-bow-beytelmann-piazzolla-le-bal-blomet

Gustavo Beytelmann et Stick& Bow Stick & Bow – Gustavo Beytelmann

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stick & Bow – Gustavo Beytelmann rendent hommage à Piazzolla LE BAL BLOMET 2022-04-20 was last modified: by Stick & Bow – Gustavo Beytelmann rendent hommage à Piazzolla LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 20 avril 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris